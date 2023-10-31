Мощнее, чем V8: дизель Volkswagen и бензиновый Volvo Redblock названы самыми лучшими из 4-цилиндровых ДВС

Дизель-мотор Volkswagen 1.9 TDI ARL возглавил топ-17 самых лучших в истории

Несмотря на то, что четырехцилиндровые моторы, как правило, устанавливают на обычных легковых автомобилях, ими в том числе оснащают спорткары и внедорожники. Авторитетный сервис HotCars составил рейтинг лучших в истории четырехцилиндровых двигателей.

Безоговорочным лидером рейтинга стал дизельный Volkswagen 1.9 TDI ARL, его выпускали 10 лет в период с 1999 по 2009 годы. Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,9 л мощностью от 150 до 160 л.с. устанавливался на различные модели Volkswagen, включая Volkswagen Golf Mk4.

Второе место в топе занимает семейство бензиновых агрегатов Volvo Redblock объемом от 1,8 до 2,3 литра, их мощность составляет от 90 до 200 л.с. Их производили с 1974 по 1998 годы и устанавливали на Volvo 240, 740, 850 и 940.

В топ-рейтинг лидеров самых лучших четырехцилиндровых моторов вошел бензиновый двигатель Toyota 4A-GE объемом 1,6-литра, мощность которого варьировалась от 110 до 165 л.с. Этот долгожитель выпускался почти 20 лет — с 1983 до 2002 годы. Его устанавливали на Toyota Sprinter Trueno AE86.

Затем в рейтинге свое почетное место занимает двигатель объемом 2,3 л Ford EcoBoost I4, его начали выпускать в 2015 года. Его мощность составляет от 270 до 405 л.с. Такие моторы устанавливали на Ford Mustang EcoBoost, Ford Focus ST, Ford Ranger, Ford Explorer, Lincoln Corsair.

Замыкает топ-5 бензиновый агрегат Mazda Skyactiv-G объемом 2 л., его выпускают с 2012 года. Двигатель мощностью от 157 до 181 л.с. устанавливают на Mazda 3, CX-3, CX-5, CX-30, MX-5 Miata.

Весь список лучших четырехцилиндровых двигателей в истории:

Volkswagen 1.9 TDI ARL; Volvo Redblock; Toyota 4A-GE; Ford 2.3L EcoBoost I4; Mazda SkyActiv-G 2.0; Mitsubishi 4G63T; BMW S14; Honda B16; Saab B234; Toyota 3S-GTE; Nissan SR20DET; Subaru EJ25; Alfa Romeo Twin Spark 16V; Mercedes-AMG M139; Mercedes-Benz M111; Honda K20; Honda F20C.

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Источник: Hotcars.com

Фото: Volvo