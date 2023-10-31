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DFSK Fengon iX5
Один из самых популярных купе-кроссоверов Китая будут собирать на заводе «Автотор»
Завод «Автотор» в Калининграде начал тестовую...

Один из самых популярных купе-кроссоверов Китая будут собирать на заводе «Автотор»

Завод «Автотор» в Калининграде начал тестовую сборку кроссоверов DFSK Fengon iX5

Калининградский завод «Автотор» начал тестовую сборку купе-кроссоверов DFSK Fengon iX5. Об этом СМИ рассказал источник в дилерском сообществе.

По информации, сборка китайского Fengon iX5 производится крупноузловым методом. Официальной информации о начале производства семейства Fengon пока нет, но она ожидается в ближайшее время. Российскому покупателю кроссовер будет продаваться под брендом Dongfeng (DFM). Аббревиатура DFSK означает Dongfeng Sokon, с этой торговой маркой китайский производитель занимает нишу в сегменте легких коммерческих автомобилей и внедорожников.

DFSK Fengon iX5
DFSK Fengon iX5
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Автомобили DFSK выпускаются совместным предприятием автоконцерна Dongfeng и промышленного гиганта Seres Group. Причем в цехах собирают не только автомобили и мотоциклы, но и бытовую технику и автокомпоненты.

Один из самых популярных на китайском рынке купе-кроссоверов Fengon iX5 появился в 2018 году. Модель сопоставима с Haval F7x и Geely Tugella.

DFSK Fengon iX5
DFSK Fengon iX5

Спустя два года продажи автомобиля стартовали в Германии.

Новый DFSK Glory IX5 позиционируется, как функциональный бюджетный автомобиль. На автомобиле установлен бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 137 л.с., передний привод.

DFSK Fengon iX5
DFSK Fengon iX5
DFSK Fengon iX5
DFSK Fengon iX5

Источник: Gazeta.ru

Фото: DongFeng

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За РулемСветлана Тарасенко
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