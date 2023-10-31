Эксперты разобрали, что формирует стоимость б/у авто

Авито Авто: на цену автомобиля с пробегом влияют опции и регион продажи

Эксперты из Avito Авто исследовали, какие факторы влияли на цену автомобилей с пробегом в разных ценовых категориях в период с апреля по сентябрь 2023 года.

Важнейшими параметрами стали дополнительное оборудование (например, комплект зимней резины, тонировка, подогрев сидений и так далее), место продажи, и общее техническое состояние авто.

В случае, если цена автомобиля не превышает 300 000 рублей, самым важным фактором, влияющим на цену, оказалось внешнее состояние кузова. От этого зависит, насколько высокой или низкой может быть цена - изменения могли составить до 8,1%.

Другие факторы, такие как курс валюты (5%), наличие дополнительных функций у автомобиля (2,9%), изменение средней цены на модель (2,7%) и регион продажи (2,4%), также оказывали влияние на цену.

В ценовом диапазоне от 300 000 до 700 000 рублей, ключевым фактором формирования цены являлось допоборудование, которое могло увеличить стоимость на 2,7%. А также место продажи (регион) - 2,2%) и пробег - на 1,6%.

В более высоком ценовом сегменте, от 700 000 до 1 500 000 рублей, важным фактором стала комплектация автомобиля — это может поднять цену на 2,5%. Влияли также регион продажи (1,8%), внешнее состояние кузова (1,6%) и участие в ДТП (1,2%).

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей наличие дополнительных функций может повысить цену на 2,7%, место продажи - на 1,4%, пробег и внешнее состояние кузова на 1,2%.

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