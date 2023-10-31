Власти поставили под сомнение дальнейшее использование параимпорта

Патрушев: параллельный импорт тормозит внедрение отечественных разработок

Власти ставят под сомнение целесообразность дальнейшего использования параллельного импорта, который, хотя и сыграл важную роль и помог стабилизировать российский рынок, теперь мешает развитию отечественных разработок.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечает, что отсутствие обоснований для дальнейшего использования этого механизма связано с недостаточным развитием инновационной активности в реальном секторе экономики. Об этом он сказал на выездном совещании в Томске.

Он подчеркнул, что мы до сих пор не смогли стать независимыми в технологическом плане, и не удалось найти экономически обоснованный баланс между тем, что мы покупаем из-за границы и что сами производим в стране. Инвестиционная и инновационная активность в компаниях, особенно в сферах, связанных с новыми технологиями, выросла незначительно.

В результате, российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов вместо того, чтобы использовать научно-технический потенциал страны для создания собственных разработок.

Конкретно про автоотрасль ничего сказано не было, но её это не может не касаться. Тем более, что ранее в ведомствах не раз отмечали, что импортозамещение автокомпонентной базы идет недостаточно быстрыми темпами.

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Источник: РИА Новости