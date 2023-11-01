Новый Geely Emgrand: объявлены цены и комплектации для России

Цены на новый Geely Emgrand для российского рынка начинаются от 1 999 990 рублей

Geely объявляет российские цены на новый седан Geely Emgrand, который появится во всех официальных дилерских центрах Geely в четырех вариантах исполнения.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем (122 л.с.), который можно комбинировать с 5-ступенчатой механической коробкой или 6-диапазонным автоматом с гидротрансформатором.

В самой простой комплектации Standard Emgrand (1 999 990 рублей) автомобиль получил 15-дюймовые стальные колесные диски с декоративными колпаками, галогеновые фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни и задние комбинированные фонари, а также функцию задержки выключения головного освещения.

В версии Comfort добавлены подогрев сидений, аудиосистема с четырьмя динамиками, датчик освещения и задние парковочные сенсоры. Цена такого автомобиля – 2 059 990 рублей. В этой версии автомобиль также доступен с автоматической коробкой передач – за 2 209 990 рублей.

В версии Luxury появятся 16-дюймовые легкосплавные колеса, светодиодные фары, камера заднего вида и другие функции. Цена – 2 299 990 рублей.

Топовая Flagship включает 17-дюймовые легкосплавные колеса, цифровую приборную панель с диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, люк в крыше с электроприводом и многое другое. Стоимость седана с этой версии – 2 479 990 рублей.

Для нового Geely Emgrand доступно шесть цветов кузова: классический белый, металлик серо-голубого, серого, голубого, бежевого и темно-синего цветов.

Дата начала продаж будет объявлена позднее.

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Источник, фото: Geely