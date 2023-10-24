Назван кроссовер, стремительно набирающий популярность в России

Geely Monjaro впервые попал в топ-3 самых продаваемых новых иномарок в РФ

Буквально только что кроссовер Geely Monjaro был назван бестселлером на вторичном рынке по итогам третьего квартала 2023 года, и тут же подтвердил свою популярность и на рынке новых машин: на прошлой неделе модель впервые вошла в топ-3 популярных новых иномарок.

По данным источника, с 16 по 22 октября российские официальные дилеры сумели реализовать 881 экземпляр Monjaro, что обеспечило модели третье место в рейтинге продаж иномарок в РФ. Выше в списке только Chery Tiggo 4 Pro (941 шт.) и лидирующий Haval Jolion с результатом 1537 единиц.

Geely Monjaro

А замкнули пятерку бестселлеров на прошлой неделе Chery Tiggo 7 Pro Max (856 шт.) и Omoda C5 (800 шт.). Как видим, весь топ-5 популярных иномарок – это китайские кроссоверы, и конкуренция между ними довольно плотная.

Интерьер Geely Monjaro

Всего за прошлую неделю в РФ было реализовано 18 163 иномарки, что составляет примерно две трети (66,3%) от общего числа проданных легковушек.

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Источник: Автостат

Фото: Geely