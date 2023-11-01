Запрещенные при управлении за рулем лекарства маркировку не получат
Госдума отклонила законопроект о маркировке лекарственных средств, которые запрещено употреблять при управлении транспортом. Отмечать лекарства соответствующим знаком было предложено с целью дополнительного информирования водителей.
Автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пояснил, что такие популярные лекарства как такие распространенные лекарственные средства, как «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н» и некоторые другие содержат в своем составе фенобарбитал, а в препаратах «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин» и др. содержится кодеин.
В России оборот этих лекарств ограничен, фенобарбитал относится к психотропным веществам, кодеин - к наркотическим. Однако в инструкции к ним предупреждения о запрете садиться за руль в период их действия никакого нет.
В то же время выводятся барбитураты из организма в течение недели. И если в этот период водитель пройдет медосвидетельствование, то в крови у него могут найти запрещенные препараты. Это, в свою очередь, приведет к лишению прав и постановке на учет в наркологическую клинику.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: РГ
Фото: Unsplash
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости