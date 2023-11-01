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Запрещенные при управлении за рулем лекарства маркировку не получат

Депутаты отказались маркировать лекарства, запрещенные к употреблению за рулем

Госдума отклонила законопроект о маркировке лекарственных средств, которые запрещено употреблять при управлении транспортом. Отмечать лекарства соответствующим знаком было предложено с целью дополнительного информирования водителей.

Автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пояснил, что такие популярные лекарства как такие распространенные лекарственные средства, как «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н» и некоторые другие содержат в своем составе фенобарбитал, а в препаратах «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин» и др. содержится кодеин.

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В России оборот этих лекарств ограничен, фенобарбитал относится к психотропным веществам, кодеин - к наркотическим. Однако в инструкции к ним предупреждения о запрете садиться за руль в период их действия никакого нет.

В то же время выводятся барбитураты из организма в течение недели. И если в этот период водитель пройдет медосвидетельствование, то в крови у него могут найти запрещенные препараты. Это, в свою очередь, приведет к лишению прав и постановке на учет в наркологическую клинику.

Источник: РГ

Фото: Unsplash

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