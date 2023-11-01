Где есть спрос — всегда будет предложение: эксперты о параимпорте после ужесточения правил

Автоэксперты: рынок в новых условиях параимпорта приобретает цивилизованный вид

Рынок профессиональных игроков приобретает цивилизованные рамки, и там, где есть спрос — всегда будет предложение, поэтому параимпорт будет востребован. О параллельном импорте в изменившихся с 1 октября 2023 года условиях эксперты автоотрасли поговорили с изданием «Тарантас Ньюс».

Ввозом машин по параллельному импорту сегодня занимаются физические и юрлица, не имеющие абсолютно никакого опыта. Если дилер не соблюдает все таможенные правила он автоматически выводит не только покупателей, но и себя в зону риска, отмечает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Минувшим летом эксперты автоотрасли высказали предположение, что после изменений с 1 октября 2023 года количество импортируемых в РФ автомобилей альтернативными путями уменьшится. Комментируя эти прогнозы, Тюктеев констатировал, что объемы завезенных по параллельному импорту автомобилей пробивают границы рынка спроса его потребителей.

«Складывается ощущение, что таким бизнесом занялись все, у кого есть денежные средства. Любой крупный дилер, продающий сегодня автомобиль из параллельного импорта, если он дорожит своей репутацией, обязан ввозить его с НДС, таможить на территории РФ, давать гарантию», — уточнил собеседник издания.

Если этого не происходит, то и дилеров, и покупателей в самом ближайшем будущем ожидают проблемы. Первый риск заключается в том, что при покупке машин, оформленных на частных лиц, в таможенной декларации в несколько раз занижена цена. Эти выпадающие налоги будут затребованы в скором времени с владельцев автомобиля через ограничительные меры на регистрационные действия.

Например, цена Lixiang Li 9 за рубежом составляет больше 55 тыс. долларов. В грузовой таможенной декларации (ГТД) она декларируется с ценой 5 000-10 000 долларов. Отсюда следует вывод: нужно проверять цену авто в ГТД, чтобы избежать проблем, подчеркивает Тюктеев.

Правительство РФ существенно подняло пошлину по утильсбору, но здесь есть свои тонкости и нюансы, отмечает основатель и действующий автоэксперт компании по автоподбору Autoskan Вячеслав Житков.

«Каждый автомобиль, ввозимый для коммерческих целей, т. е. приобретаемый за границей и привезенный в РФ для дальнейшей продажи, облагается полной стоимостью утильсбора и неизбежно попадает в итоговую стоимость транспортного средства», — отмечает эксперт.

Например, при импорте из Китая подержанной Toyota Camry с объемом двигателя 2,5 л, физлицо платит 5200 рублей, но если машина продается менее чем через год, то нужно будет доплатить разницу до 1,279 млн рублей. То есть утильсбор возрастет в 246 раз. Но если тот же автомобиль ввезен и растаможен сразу для конечного потребителя, и он его не продаст в течение первого года, в этом случае повышенный сбор не нужно платить, объясняет собеседник издания.

Житков убежден, что параллельный импорт все равно будет востребован, потому что благодаря этой схеме российский рынок может расширить «и без того скудный ассортимент». Можно ввозить и продавать бренды и марки, ушедшие из России, причем их можно покупать на более выгодных условиях. Где есть спрос, всегда будет предложение, констатирует Житков. Просто теперь конечному потребителю придется платить больше прежнего, и при этом брать на себя большую финансовую нагрузку.

В целом, рынок профессиональных игроков приобретает цивилизованные рамки. Растет доля премиальных машин китайских марок, не представленных в РФ официально. Сервисы формируют необходимое количество запчастей и опыт ремонта, резюмирует Тюктеев.

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Источник: Tarantas.news

Фото: Depositphotos