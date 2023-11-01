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Hyundai представила Palisade Calligraphy Night...

Темнее ночи: Hyundai «погрузил во мрак» новый кроссовер Palisade Calligraphy Night Edition

Hyundai представила Palisade Calligraphy Night Edition в цвете «черная бездна»

Компания Hyundai еще летом анонсировала модель Palisade Calligraphy Night Edition 2024 года, выполненную в стильном и брутальном черном декоре.

Palisade Calligraphy Night Edition потрясает своим совершенно «уникально изысканным внешним видом» из-за темной хромированной отделки, «темных» значков и колес с черной отделкой. Также у кроссовера черные рейлинги на крыше и дверные ручки в цвет кузова.

Palisade Calligraphy Night Edition
Palisade Calligraphy Night Edition
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На выбор покупателей кузов Night Edition будет предлагаться в цветах Abyss Black (черная бездна – англ.) или Hyper White (гипербелый). У последнего будет изысканный двухцветный дизайн. Кроме внешних изменений, салон отделают темным алюминием и эксклюзивной обивкой из микрозамши черного цвета.

В списке оснащений остальной части линейки Palisade 2024 года дополнительное стандартное оборудование, включая двухзонный автоматический климат-контроль с функцией автоматического предотвращения запотевания и систему автоматического контроля температуры. В комплектации XRT и выше есть боковые солнцезащитные козырьки, а у Limited — система окружающего освещения.

Palisade Calligraphy Night Edition
Palisade Calligraphy Night Edition

Все модели оснащены знакомым двигателем V6 объемом 3,8 л мощностью 291 л.с. и крутящим моментом 355 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, у автомобиля полный привод.

Источник: Carsweek.ru

Фото: Hyundai

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