У «дикого» Land Cruiser пять колес и гусеницы

На выставке SEMA показали Toyota Land Cruiser с двигателем Nascar

Toyota впервые поделилась информацией о модели FJ Bruiser, раскрыв детали ее мотора V8, вдохновленного гоночным Nascar.

FJ Bruiser оснащен независимыми передними и задними мостами Currie и трансмиссией Advanced Adapter Atlas. Система полностью независимой подвески с поперечными рычагами и амортизаторами Fox и пружинами Eibach позволяет успешно справляться со сложным рельефом местности.

Под капотом автомобиля модифицированная версия мотора V8 от Toyota Racing объемом 5,9 л, который обычно развивает около 725 л.с. в гоночном исполнении.

В автомобиле также установлена трехдиапазонная автоматическая коробка передач, спроектированная компанией Rancho Drivetrain Engineering, и система выпуска MagnaFlow.

Land Cruiser способен передвигаться со скоростью 19 км в час, а наибольшей скорости (до 265 км в час) он достигает при 7000 оборотах в минуту, используя для максимального сцепления 42-дюймовые шины.

Одной из важных особенностей внедорожника является встроенная гусеничная система CAMSO, которая поможет вытащить Bruiser, если он застрял. При этом водителю даже не нужно выходить из автомобиля, «спасательный» режим активируется из салона нажатием кнопки.

FJ Bruiser представлен на выставке в Лас-Вегасе, которая проходит с 31 октября по 3 ноября 2023 года.

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Источник, фото: Toyota