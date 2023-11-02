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КАМАЗ представил новый двигатель мощностью 460 л.с.

Новые магистральные тягачи КАМАЗ получат газовую модификацию двигателя Р6 910

На Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) 2023 отечественный гигант грузового автопрома представил новый вариант рядного шестицилиндрового двигателя. Это мотор с принудительным зажиганием, работающий на природном газе (метане). Производитель сообщает, что движок остался значительно унифицированным с базовым дизельным КАМАЗ Р6 910.

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Новый газовый двигатель, соответствующий экологическому классу Евро-5, развивает мощность 460 л.с. и крутящий момент 2000 Нм. Напомним, что в семействе моторов КАМАЗ Р6 910 предполагаются варианты с отдачей от 380 до 550 л.с. На тягаче КАМАЗ-54901 дизельная версия этого мотора выдает 460 л.с. – как и новая газовая модификация. А вот крутящий момент у дизеля несколько выше – 2400 Нм.

Выставочный образец газового двигателя КАМАЗ Р6 910
Выставочный образец газового двигателя КАМАЗ Р6 910

Тем не менее, газовую модификацию КАМАЗ Р6 910 прочат именно на новые магистральные тягачи поколения К5, родоначальником которого стал КАМАЗ-54901. Среди преимуществ газовой модификации производитель называет ресурс в 1 млн километров, а также экономичность и межсервисный интервал на уровне мировых аналогов.

Источник: КАМАЗ

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