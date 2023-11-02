Неравнодушный таксист спас старушку от грабежа
Следователи МВД ОМВД России по Обручевскому району Москвы возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в отношении пенсионерки, которое помог предотвратить водитель такси.
83-летнюю потерпевшую сначала обманули через мессенджер, где от имени ее коллеги пришло сообщение о том, что в ближайшее время с ней свяжется высокопоставленное должностное лицо. Потом пожилой женщине позвонил мнимый чиновник из Центробанка и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить деньги с еe банковского счeта.
Через некоторое время ей поступил звонок якобы от сотрудницы Центробанка, которая убедила женщину снять с книжки 400 тысяч рублей накоплений, чтобы обезопасить их. Звонившая назвала адрес банка, куда нужно подъехать, и даже вызвала такси.
Во время поездки водитель обратил внимание, что пассажирка постоянно с кем-то разговаривает по телефону и очень нервничает. Мужчина заподозрил, что гражданку пытаются обмануть, и сообщил об этом в полицию. Полицейские выехали по адресу, который назвал им таксист, и отговорили пожилую женщину от необдуманного поступка.
В настоящее время стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
Полиция напоминает гражданам, что при подозрительных звонках и сообщениях от лиц, представляющихся чиновниками, родственниками или сотрудниками банков, стоит прервать разговор и самостоятельно перезвонить на номер «горячей линии» учреждения, в дежурную часть полиции или родственникам и знакомым для подтверждения информации.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ГУ МВД России по г. Москве
Фото: Depositphotos
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости