Неравнодушный таксист спас старушку от грабежа

Таксист помог уберечь накопления 83-летней женщины от телефонных мошенников

Следователи МВД ОМВД России по Обручевскому району Москвы возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в отношении пенсионерки, которое помог предотвратить водитель такси.

83-летнюю потерпевшую сначала обманули через мессенджер, где от имени ее коллеги пришло сообщение о том, что в ближайшее время с ней свяжется высокопоставленное должностное лицо. Потом пожилой женщине позвонил мнимый чиновник из Центробанка и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить деньги с еe банковского счeта.

Через некоторое время ей поступил звонок якобы от сотрудницы Центробанка, которая убедила женщину снять с книжки 400 тысяч рублей накоплений, чтобы обезопасить их. Звонившая назвала адрес банка, куда нужно подъехать, и даже вызвала такси.

Во время поездки водитель обратил внимание, что пассажирка постоянно с кем-то разговаривает по телефону и очень нервничает. Мужчина заподозрил, что гражданку пытаются обмануть, и сообщил об этом в полицию. Полицейские выехали по адресу, который назвал им таксист, и отговорили пожилую женщину от необдуманного поступка.

В настоящее время стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает гражданам, что при подозрительных звонках и сообщениях от лиц, представляющихся чиновниками, родственниками или сотрудниками банков, стоит прервать разговор и самостоятельно перезвонить на номер «горячей линии» учреждения, в дежурную часть полиции или родственникам и знакомым для подтверждения информации.

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Источник: ГУ МВД России по г. Москве

Фото: Depositphotos