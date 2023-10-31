Автоподставщики взяли автовладельца «на мыло»

В Самаре осудили автоподставщиков и заставили вернуть 4 млн рублей

Самарский областной суд рассмотрел материалы дела о необычной автоподставе. История включает в себя «сбитого пешехода» и «дорогие часы», а всё это произошло в мае 2021 года.

Мошенники придумали хитроумный план. Они ударили по автомобилю Volvo XC 60 куском мыла на пешеходном переходе, чтобы сымитировать столкновение. Но водитель не заметил удара и продолжил движение.

Преследователи догнали его и стали утверждать, что он сбил пешехода, и не просто обычного человека, а важного представителя правоохранительных органов с дорогими часами, починка которых обойдется в 4 миллиона рублей. В итоге, чтобы компенсировать предполагаемый ущерб, водитель отдал мошенникам все свои сбережения - почти 3,9 миллиона.

А чуть позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В отношении автоподставщиков Кукина и Мукарамова возбудили дело о мошенничестве. Первый получил 3 года и 3 месяца колонии общего режима (с учетом прошлой судимости), второй - 2 года и 10 месяцев.

Согласно приговору, они обязаны вернуть около 4 млн рублей обманутому водителю.

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Источник: «Волга Неюс»

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