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800-сильный Москвич 3: такой автомобиль сделали по спецзаказу

Москвич 3 доработали и установили на него мотор на 800 л.с. от Audi RS Q3

Для советника директора завода «Москвич» Эрика Китуашвили (блогер Давидыч) доработали отечественный Москвич 3, поставив на него 800-сильный двигатель от Audi RS Q3. Проектом занимались специалисты тюнинг-ателье Level Performance и Power Wheels.

Москвич 3
Москвич 3
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Машину, сделанную для блогера, впервые показали в октябре на выставке Auto Tuning Show. Кроме доработанного двигателя кроссовер также получил систему полного привода.

Ранее Китуашвили заявлял, что купил Москвич 3 и пообещал вложить в него 18 млн рублей, чтобы построить машину мощностью 1000 лошадиных сил.

Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3
Москвич 3

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Источник: Южный автомобиль

Фото: Level Performance и Power Wheels

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