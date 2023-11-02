800-сильный Москвич 3: такой автомобиль сделали по спецзаказу
Для советника директора завода «Москвич» Эрика Китуашвили (блогер Давидыч) доработали отечественный Москвич 3, поставив на него 800-сильный двигатель от Audi RS Q3. Проектом занимались специалисты тюнинг-ателье Level Performance и Power Wheels.
Машину, сделанную для блогера, впервые показали в октябре на выставке Auto Tuning Show. Кроме доработанного двигателя кроссовер также получил систему полного привода.
Ранее Китуашвили заявлял, что купил Москвич 3 и пообещал вложить в него 18 млн рублей, чтобы построить машину мощностью 1000 лошадиных сил.
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Источник: Южный автомобиль
Фото: Level Performance и Power Wheels
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