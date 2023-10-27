«Москвич» начнет собирать двигатели в России в 2027 году

Стала известна программа «Москвича» по локализации производства до 2029 года

Автозавод «Москвич» сформировал программу локализации автомобилей до 2029 года. Информация была озвучена на конференции поставщиков.

Согласно данным, уже в 2024 году на российском предприятии будет проводиться сварка и окраска кузовов. Об этом «Москвич» сообщал в начале октября. Кроме того, в следующем году на заводе локализуют выпуск блоков для системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

На 2025 год локализация увеличится за счет производства колес и шин, жгутов проводки, блоков управления комбинацией приборов, а также аккумуляторов и стекол.

Отечественные штампованные кузовные панели, амортизаторы, сиденья, пластик для салона, медиасистему, топливный бак, блоки ABS и системы стабилизации, а также тяговую батарею «Москвичи» получат в 2026 году.

Следующим этапом, в 2027 году, станет сборка в России двигателей внутреннего сгорания из китайских компонентов, выпуск деталей каркаса кузова, а также элементов подвески.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: Москвич