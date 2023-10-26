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Двигатели для российских автомобилей Haval начнут производить в России

Haval в начале 2024 года запустит в России производство двигателей

Китайская компания Haval (входит в концерн Great Wall Motor) в начале 2024 года планирует начать выпуск двигателей на своем заводе в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Старт производства может состояться в начале 2024 года. По словам исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева, строительство завода практически завершено.

Локализация на российском рынке собственного производства ключевых автокомпонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем – позволит китайской компании обеспечить комплектующими тульский автомобильный завод Haval.

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Контракт на проектирование нового завода по производству двигателей был заключен между ООО «Хавейл Мотор Рус» и тульским проектным институтом в марте 2020 года. Завод будет производить и собирать двигатели, которыми будут оснащены более 90% кроссоверов и внедорожников Haval, собираемых в России. Новое предприятие обеспечит более 300 рабочих мест для жителей Тульского региона.

Источник: ТАСС

Фото: Haval

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