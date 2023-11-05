#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Трактор из танка? Такие действительно существовали!
Трактор из танка? Такие действительно существовали!
В Сети вспомнили о тракторах ЛРМЗ, созданных на...
Lexus LX 600 Premium
Самый необычный Lexus LX: с маркизой и сундуком «за спиной»
Для любителей серфинга создан роскошный...
Hyundai ix25
Бестселлер Hyundai Creta снова продают в России
Кроссовер Hyundai ix25, являющийся...

Вывозили на машинах: как воруют на складах маркетплейсов (видео)

Полиция МО задержала трех работников интернет-магазина за кражу подгузников

В полицию Подольска поступило заявление от представителя маркетплейса – он сообщил о том, что со склада его компании в деревне Коледино пропало более 1,5 тысячи сменных кассет для бритья и 28 пачек с подгузниками.

Изучив вопрос, полиция установила подозреваемых – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края в возрасте от 24 до 43 лет, работавшие на указанном складе.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!

Одного из них задержали при новой попытке тайно вывезти примерно 4 тысячи флаконов туши для ресниц. Остальных «взяли» по местам проживания в Подмосковье и на Ставрополье, изъяв часть похищенного.

Установлено, что дельцы складывали товар в гофрированные трубы и грузили в машины, идущие в пункты выдачи. После выезда со склада их «разгружали», чтобы затем сбыть ворованное в городских скупках. Общий ущерб складу составил более 5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела, один обвиняемый помещен под домашний арест, двое других взяты под стражу. Расследование продолжается.

Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0