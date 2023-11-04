Стихия раздавила автомобиль? Кто ответит за упавшее дерево

Юрист объяснила, кто возместит ущерб за поврежденное упавшим деревом авто

Практически ни один автомобилист не застрахован от повреждения машины упавшим на нее деревом. Риск обнаружить свой автомобиль разбитым многократно возрастает в условиях стихии, которые то и дело обрушиваются на разные регионы России.

Что делать в таких случаях владельцу авто? Юрист, член Союза юристов – блогеров при АЮР Анастасия Кадушкина, в первую очередь, советует определить, на чьей земле находилось упавшее дерево. Далее надо подготовить письменную претензию.

«Когда растение росло на земле, относящейся к муниципалитету, то за несвоевременную опиловку и обработку в ответе будет администрация населенного пункта. Если же дерево упало на парковке около торгового центра, то ответственность понесет магазин», – объяснила эксперт.

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Источник: News-hub

Фото: АГН «Москва»