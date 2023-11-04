Стихия раздавила автомобиль? Кто ответит за упавшее дерево
Практически ни один автомобилист не застрахован от повреждения машины упавшим на нее деревом. Риск обнаружить свой автомобиль разбитым многократно возрастает в условиях стихии, которые то и дело обрушиваются на разные регионы России.
Что делать в таких случаях владельцу авто? Юрист, член Союза юристов – блогеров при АЮР Анастасия Кадушкина, в первую очередь, советует определить, на чьей земле находилось упавшее дерево. Далее надо подготовить письменную претензию.
«Когда растение росло на земле, относящейся к муниципалитету, то за несвоевременную опиловку и обработку в ответе будет администрация населенного пункта. Если же дерево упало на парковке около торгового центра, то ответственность понесет магазин», – объяснила эксперт.
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Источник: News-hub
Фото: АГН «Москва»
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