Погодный апокалипсис: Нижний Новгород борется с последствиями первого снегопада
Казалось бы, до настоящей зимы в центральной части России еще далеко. Автомобилисты не торопятся «переобуваться», температура стабильно держится выше нулевой отметки. Тем неожиданнее для жителей Нижнего Новгорода и области стал обрушившийся во вторник снегопад, сопровождавшийся ураганным ветром с порывами до 30 метров в секунду.
Он вызвал огромные пробки на дорогах, многочисленные аварии, задержку рейсов в аэропорту и отключение светофоров. Жертвами стихии стали и припаркованные автомобили, на которые упали деревья. На затопленных улицах работают коммунальщики, наблюдаются сбои в движении общественного транспорта.
Запредельная стоимость за перемещение по городу зафиксирована в такси: за поездку на 15 км просят до 2,5 тыс. рублей.
На борьбу с последствиями снегопада вышли 160 единиц техники.
Прогноз погоды не сулит нижегородцам ничего хорошего: в ближайшее время снегопад продолжится, а дополнит его изморозь и гололед.
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Источник, фото: ВК
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