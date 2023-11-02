Водителям объяснили, что изменилось с новыми правилами параллельного импорта автомобилей

Автоюрист Воропаев указал водителям на триггер при покупке авто по параимпорту

Информация в электронной версии паспорта транспортного средства (ПТС) о том, что автомобиль ввезен в РФ по параллельному импорту должна стать триггером для покупателя, что в этом случае ему грозит повышенный утилизационный сбор. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился автоюрист Лев Воропаев.

Отвечая на вопрос корреспондента издания о том, что изменилось для автовладельцев в свете принятого постановления правительства РФ об изменениях в правилах параллельного импорта автомобилей в Россию, Воропаев подчеркнул, что никаких кардинальных изменений не произошло.

В частности, теперь россияне не могут продавать автомобиль в течение года, ввезенный на территорию нашей страны по параимпорту. Если это все-таки произойдет, то утилизационный сбор будет пересчитан в большую сторону и его оплату нужно внести в таможенный орган, а не в налоговую инспекцию.

Контроль над всеми остальными недоплатами возложен на налоговую инспекцию, подчеркнул Воропаев. Он напомнил, что теперь в электронном ПТС будет содержаться информация о том, что автомобиль был ввезен в РФ по схеме параллельного импорта.

«Новое постановление уточнило, что в электронный ПТС будут вносить информацию о ввозе автомобиля в Россию параллельным импортом для личного пользования. Это будет красным флагом для покупателя. Он сможет увидеть в электронном ПТС, что ему нельзя покупать авто в течение года, чтобы не попасть на повышенный утилизационный сбор», — констатировал автоюрист.

Произойдут некоторые изменения и в ряде документов по ввозимым автомобилям из стран Евросоюза. Это обусловлено тем, чтобы граждане РФ вносили повышенную таможенную пошлину, установленную для всего таможенного пространства Евразийского таможенного союза. В постановлении есть перечень дополнительных документов, которые гражданин должен предоставить при оплате утилизационного сбора, резюмировал Воропаев.

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Источник: vm.ru

Фото: Depositphotos