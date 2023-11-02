Смените фильтр! Названы самые грязные места в салоне авто

Роспотребнадзор проведет бесплатные консультации по правам пассажиров

Свежее исследование Астонского университета установило, что большая часть популяции патогенных бактерий (простейшие, вирусы, грибки), обитающих в автомобиле, сконцентрирована в багажнике. То есть там, где довольно часто перевозят еду. Даже есть конкретная цифра: в вашем багажнике едут 1425 бактерий, говорят британские ученые.

Топ-5 самых грязных мест в автомобиле

багажник

водительское сиденье

рычаг КП

заднее сиденье

панель приборов

Удивительно, но рулевое колесо, еще в середине 2020 года уверенно удерживавшее лидерство в этом топе (оспорить его мог только экран мультимедийки), теперь возглавило рейтинг-антипод, список самых чистых мест в машине. Исследователи логично связывают это с пандемией коронавируса и последующим распространением санитайзеров. Но замечают, что про селектор трансмиссии (см. пункт 3 в списке выше) граждане забывают, да и подбирать упавшую на кресло еду по-прежнему не стоит.

Салонный фильтр нуждается в регулярной замене

Также многие автомобилисты забывают менять фильтры кондиционера, а ведь именно здесь активно размножаются патогенные бактерии (простейшие, вирусы, грибки), замечают авторы исследования. Проникнув в салон, бактерии оседают на приборах, сиденьях и... наших органах дыхания.

Как поддержать чистоту в салоне и избежать инфекции

меняйте фильтр кондиционера каждые 10-15 тысяч километров

раз в полгода проводите обработку испарителя кондиционера антисептиком

используйте маску, если чувствуете себя плохо

чихайте и кашляйте в открытое окно или в сгиб локтя

проветривайте салон авто – откройте окна на 15-20 секунд во время движения

Кстати, перечисленные риски больше в каршеринговых машинах. Как стало известно «За рулем», с 13 по 24 ноября специалисты Роспотребнадзора будут проводить консультации по оказанию транспортных услуг, правам пассажиров, обязанностями исполнителей и распространенным нарушениям в этой сфере. Телефон для бесплатной консультации: 8 (800) 555-49-43

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Источник: aston.ac.uk, Роспотребнадзор

Фото: Depositphotos, «За рулем»