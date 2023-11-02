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Смените фильтр! Названы самые грязные места в салоне авто

Роспотребнадзор проведет бесплатные консультации по правам пассажиров

Свежее исследование Астонского университета установило, что большая часть популяции патогенных бактерий (простейшие, вирусы, грибки), обитающих в автомобиле, сконцентрирована в багажнике. То есть там, где довольно часто перевозят еду. Даже есть конкретная цифра: в вашем багажнике едут 1425 бактерий, говорят британские ученые.

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Топ-5 самых грязных мест в автомобиле

  • багажник
  • водительское сиденье
  • рычаг КП
  • заднее сиденье
  • панель приборов

Удивительно, но рулевое колесо, еще в середине 2020 года уверенно удерживавшее лидерство в этом топе (оспорить его мог только экран мультимедийки), теперь возглавило рейтинг-антипод, список самых чистых мест в машине. Исследователи логично связывают это с пандемией коронавируса и последующим распространением санитайзеров. Но замечают, что про селектор трансмиссии (см. пункт 3 в списке выше) граждане забывают, да и подбирать упавшую на кресло еду по-прежнему не стоит.

Салонный фильтр нуждается в регулярной замене
Салонный фильтр нуждается в регулярной замене

Также многие автомобилисты забывают менять фильтры кондиционера, а ведь именно здесь активно размножаются патогенные бактерии (простейшие, вирусы, грибки), замечают авторы исследования. Проникнув в салон, бактерии оседают на приборах, сиденьях и... наших органах дыхания.

Как поддержать чистоту в салоне и избежать инфекции

  • меняйте фильтр кондиционера каждые 10-15 тысяч километров
  • раз в полгода проводите обработку испарителя кондиционера антисептиком
  • используйте маску, если чувствуете себя плохо
  • чихайте и кашляйте в открытое окно или в сгиб локтя
  • проветривайте салон авто – откройте окна на 15-20 секунд во время движения

Кстати, перечисленные риски больше в каршеринговых машинах. Как стало известно «За рулем», с 13 по 24 ноября специалисты Роспотребнадзора будут проводить консультации по оказанию транспортных услуг, правам пассажиров, обязанностями исполнителей и распространенным нарушениям в этой сфере. Телефон для бесплатной консультации: 8 (800) 555-49-43

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: aston.ac.uk, Роспотребнадзор

Фото: Depositphotos, «За рулем»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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