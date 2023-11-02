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Страховщики вместе с автоэкспертами составили топ-10 самых ненадежных подержанных машин

Audi A3 2020 года возглавила топ-10 самых ненадежных семейных машин на вторичке

Каждый автовладелец, приобретая машину на вторичном рынке, хочет, чтобы она исправно работала и не создавала проблем в ходе эксплуатации. Эксперты издания WhatCar совместно со специалистами страховой компании MotorEasy составили рейтинг самых проблемных семейных подержанных машин.

В ходе исследования было опрошено порядка 25 тысяч автовладельцев в Великобритании, которые и перечислили самые частые поломки в своих машинах за последние два года.

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«Лидером» антирейтинга стала Audi A3 2020 года выпуска и младше. Почти 60% из числа опрошенных хотя бы раз сдавали ее в ремонт за последние два года. В большинстве случаев поломки были связаны со сбоями в навигационной системе и мультимедиа, а также с аккумуляторами и коробкой передач.

Вторым по ненадежности назван популярный у россиян лифтбек Skoda Octavia в версиях 2020 года выпуска и позже. По мнению 54% опрошенных, частые поломки были связаны с навигацией и мультимедийной системой.

На третьем месте Mazda 3 в версиях 2014-2019 годов выпуска, с неполадками при ее эксплуатации столкнулись за два последних года 46% респондентов. Причем подавляющее большинство опрошенных жаловались на проблемы с тормозами и электроникой. При этом ремонт чаще всего проводился по гарантии и на него требовалось не больше суток.

Весь список самых ненадежных автомобилей выглядит следующим образом:

  • Audi A3 (2020 г.в. – н.в.);
  • Skoda Octavia (2020 г.в. – н.в.);
  • Mazda 3 (2014—2019 г.в.)
  • Skoda Yeti (2009–2017 г.в.);
  • Honda Civic (2012–2017 г.в.);
  • Volkswagen Golf;
  • Ford Focus;
  • Volvo V40 (2012–2019 г.в);
  • Kia XCeed (2019 г.в. — н.в.);
  • Mini Clubman (2015 г.в. — н.в.).

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Depositphotos

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