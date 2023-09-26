Россиянам рассказали, какие авто с пробегом не следует покупать

Эксперты составили топ самых ненадежных иномарок с частыми поломками

Приобретение автомобиля на вторичном рынке чревато их частыми поломками и непредвиденными расходами на ремонт. Эксперты составили топ иномарок, присутствующих и на российском рынке, от покупки которых лучше воздержаться.

Согласно итогам исследования британского издания Whatcar.com и страховой компании MotorEasy, самыми ненадежными названы кроссоверы Nissan X-Trail 2014-2021 годов выпуска. Чаще всего водители жаловались на:

проблемы с кондиционером;

неисправность аккумулятора;

неполадки в тормозной системе;

проблемы с электрикой;

поломку двигателя;

проблемы с коробкой передач.

В топе антирейтинга оказался и кроссовер Hyundai Santa Fe (2013-2018 гг.). Владельцы рассказали, что чаще всего они ремонтировали неисправность коробки передач, были неоднократные проблемы с тормозами и выхлопной системой, некорректно функционировала электроника.

Kia Sorento 2010-2015 годов выпуска тоже вошел в тройку самых ненадежных машин на вторичном рынке. Эксперты подчеркнули, что марку Kia традиционно отличает высокая надежность, но только не кроссовер Sorento. Владельцы сталкивались с проблемами в тормозной системе, сбоями в электрике, а также неполадками с кузовом и коробкой передач. Этот автомобиль широко представлен на авторынке России, причем за кроссовер 2013 года выпуска с пробегом 135 тыс. км просят 1,5 млн руб.

Также в списке ненадежных автомобилей оказались Land Rover Discovery (2004 — 2017 гг.), Audi Q7 (2006-2015), Range Rover (2013-2022), Citroen C3 (2010–2016 гг.), Ford Fiesta (2002–2008) и Mini (2007-2014 гг.).

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Источник: autonews.ru

Фото: Depositphotos