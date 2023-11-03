Как купить батарею дешевле 5000 рублей и не прогадать – мы такую нашли!

«За рулем» выбрал для Lada Granta лучшую АКБ с ценой меньше 5 тысяч рублей

Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин скупили все АКБ дешевле 5 тысяч рублей, которые только смогли найти. Вопрос стоял простой: можно ли за эти деньги найти что-то более-менее достойное на машину типа Lada Granta?

Чтобы найти ответ, эксперты испытали каждую батарею: взвесили, затем на сутки поместили в мороз –18°C, а потом подключили к нагрузке, имитируя запуск двигателя стартером. Результаты оказались очень различными. И на фоне явных провалов обнаружились и вполне достойные кандидаты на место под капотом.

Казахстанская батарея Karhu 6СТ-60VL обладала не самой высокой ценой даже в нашей выборке «бюджетников»: всего 4100 рублей. Еще более сильное удивление состояло в том, что по факту АКБ оказалась тяжелее, чем указано на этикетке, а ведь тяжесть в данном случае хороший знак!

Karhu 6СТ-60VL 60 Ah 500 А, «Кайнар-АКБ», Казахстан

И он нас не обманул: именно Karhu стала победителем испытаний. Поэтому, если у вас есть желание сэкономить на покупке новой АКБ, вот вам очень неплохой вариант.

Что еще есть в этом ценовом сегменте и какие батареи вам точно не стоит покупать – в нашем большом материале!

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Фото: Depositphotos, «За рулем»