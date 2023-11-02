АВТОВАЗ: доля Lada в октябре среди легковых авто на рынке РФ составила 40%

Продажи АВТОВАЗа за 10 месяцев выросли на 98,4% в сравнении с 2022 годом

По итогам октября 2023 года продажи АВТОВАЗа выросли в 2,1 раза по сравнению с октябрем прошлого года и достигли 40,9 тыс. Это следует из распространенного компанией сообщения. Отмечается, что по отношению к сентябрю текущего года рост показателя составил 12,9%.

Всего за прошедшие 10 месяцев 2023 года АВТОВАЗ продал 283,5 тысяч автомобилей — это 98,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года», — уточняется в сообщении концерна.

По собственным оценкам АВТОВАЗа, доля Lada в сегменте легковых автомобилей на российском рынке в октябре составляет 40%. Стоит отметить, что в октябре продажи самого бюджетного автомобиля Lada Granta достигли 20,9 тысяч экземпляров. Такой показатель отмечается впервые с момента запуска модели, это на 68,4% выше, чем в октябре прошлого года.

Своеобразный рекорд установила и модель Lada Vesta — всего в октябре текущего года было продано 9 тысяч таких машин. А за период с января по октябрь включительно реализовано 33,4 тысяч Lada Vesta нового поколения.

Кроме того, в октябре реализовано 5,2 тысяч внедорожников Niva Legend и 5,1 тысяч Niva Travel. Рост продаж продемонстрировали и автомобили сегмента LCV, за 10 месяцев было продано 3 347 коммерческих Lada. Этот показатель на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в компании.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Tass.ru

Фото: Depositphotos