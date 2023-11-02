Продажи автомобилей Sollers выросли в октябре на 17% по сравнению с сентябрем

Цельнометаллический фургон Atlant стал самым продаваемым в линейке Sollers

В текущем октябре в России было продано 1,24 тысяч единиц коммерческих автомобилей Sollers. Продажи выросли на 17% по сравнению с сентябрем. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

«В октябре 2023 года своих покупателей нашли 1,25 тыс. автомобилей Sollers. По сравнению с результатами сентября, когда клиентам был передан 1,071 тыс. автомобиль, в октябре данный показатель вырос на 179 единиц. В процентном отношении прирост составил почти 17%», — уточняется в тексте сообщения.

Sollers Atlant, Sollers Argo

В отчетном месяце самым популярным стал цельнометаллический фургон Sollers Atlant, эта модель показала рост продаж на 13%, он составил 1,041 тысяч единиц. За прошедший октябрь было продано 209 малотоннажных грузовиков Sollers Argo (+43% к сентябрю).

Производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге (Республика Татарстан) «Соллерс» запустил в 2022 году. В этом же году в декабре началась реализация двух моделей.

Компания «Соллерс» основана в 2002 году. На заводах группы СОЛЛЕРС выпускаются полноприводные автомобили УАЗ, легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant, Sollers Argo, пикапы Sollers. Кроме того, в линейке продукции предприятий есть бензиновые и дизельные двигатели, а также автокомпоненты.

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Источник: Tass.ru

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»