Продажи автомобилей Sollers выросли в октябре на 17% по сравнению с сентябрем
В текущем октябре в России было продано 1,24 тысяч единиц коммерческих автомобилей Sollers. Продажи выросли на 17% по сравнению с сентябрем. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.
«В октябре 2023 года своих покупателей нашли 1,25 тыс. автомобилей Sollers. По сравнению с результатами сентября, когда клиентам был передан 1,071 тыс. автомобиль, в октябре данный показатель вырос на 179 единиц. В процентном отношении прирост составил почти 17%», — уточняется в тексте сообщения.
В отчетном месяце самым популярным стал цельнометаллический фургон Sollers Atlant, эта модель показала рост продаж на 13%, он составил 1,041 тысяч единиц. За прошедший октябрь было продано 209 малотоннажных грузовиков Sollers Argo (+43% к сентябрю).
Производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге (Республика Татарстан) «Соллерс» запустил в 2022 году. В этом же году в декабре началась реализация двух моделей.
Компания «Соллерс» основана в 2002 году. На заводах группы СОЛЛЕРС выпускаются полноприводные автомобили УАЗ, легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant, Sollers Argo, пикапы Sollers. Кроме того, в линейке продукции предприятий есть бензиновые и дизельные двигатели, а также автокомпоненты.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Tass.ru
Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости