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Конкурент ГАЗели от Соллерс почти догнал ее по продажам

Соллерс Атлант вышел на четвертое место по продажам коммерческой техники

Стартовавший в крупноузловой сборке на заводе Соллерс в Елабуге в январе 2023 года, к сентябрю полукапотный цельнометаллический фургон Атлант (в оригинале – JAC Sunray) показал впечатляющие цифры продаж. По данным источника, в первый осенний месяц дилеры смогли продать 525 автомобилей. Даже при высокой вероятности закупки предприятиями, структурами и организациями целых партий авто, цифра все равно солидная.

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Таким образом, по итогам сентября модель попала в четверку самых продающихся новых коммерческих автомобилей (LCV, малотоннажные грузовики). Соллерс Атлант почти догнал сразу два отечественных семейства: уазовскую «буханку» (УАЗ-3309) и газовскую ГАЗель Бизнес (ГАЗ-3302).

Справедливости ради отметим, что у ГАЗа есть более современное семейство ГАЗель Next, на которое нижегородский производитель делает основную ставку, и оно пока с большим отрывом возглавляет топ LCV.

Родственный Атланту грузовичок Арго расположился в указанном рейтинге на девятом месте. Это позволило Соллерсу подняться в топ-3 в списке марок вслед за ГАЗом и УАЗом. Напомним, что сборку Арго недавно перенесли в Ульяновск, а вот Атлант оставили в Елабуге, но теперь производят по полному циклу.

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Источник: Автостат Инфо

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва», Автостат Инфо

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