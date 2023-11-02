Китайский автопром готовит для российского рынка новинки, включая сегмент премиум

Российские дилеры ожидают в 2024 году из Китая самый быстрый минивэн в мире

Китайские автопроизводителя готовят для российского рынка несколько новинок. В комментарии «Российской газете» дилеры рассказали, что в шоу-румах появятся Jetour, BAIC, Dongfeng, Haval, а также премиальные модели.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, что бренд Dongfeng представит в ноябре-декабре текущего года среднеразмерный пикап DF6 по цене от 3 289 000 рублей, а также компактный бизнес-седан Aeolus Shime Max — его цена стартует от 2 990 000 рублей.

«Можно ожидать, что данная модель будет пользоваться хорошим спросом на фоне общего дефицита седанов на рынке. Если говорить о новинках будущего года, то в первом квартале 2024 года по марке Dongfeng мы ожидаем в нашем дилерском центре DFSK Glory 500 и DFSK ix5. По бренду Jetour планируется выход новой модели - Jetour T2», — уточнил собеседник издания.

В начале 2024 года дилеры ожидают кроссовер BAIC Х7 с бензиновым двигателем объемом 1,5 л, его цена пока неизвестна. Haval привезет рестайлинги практически всего модельного ряда.

Представители пресс-службы ГК «Автодом» поделились новостями об автомобилях сегмента премиум, поставки которых налажены по каналам параллельного импорта.

В частности, в дилерские центры поступят в продажу рестайлинговая версия Porsche Panamera 2024 года, а также ряд других новинок марки: Taycan Facelift, Macan EV, Cayenne Turbo Е-Hybrid. Mercedes-Benz будет представлен новыми GLS, GLE и универсалом С-класса. Из китайских брендов премиум-сегмента ожидаются Hongqi HQ9, Hongqi H9, Aito М5 и Aito М7, а также Li Auto L7 и Li Auto L9.

Особо среди них выделяется Zeekr 009 — самый быстрый минивэн в мире. Автомобиль на полном приводе разгоняется до 100 км за 4,5 секунды, подчеркнули в пресс-службе.

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Источник: rg.ru

Фото: Geely