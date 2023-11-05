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Легендарный «КАМАЗ-призрак» – он существует! Что с ним сейчас?

Энтузиасты нашли уникальный тягач КАМАЗ-54112М и собираются его восстановить

Многие концепты грузовиков, реализованные в 1990-х на постсоветском пространстве, так и остались концептами. Но то, что не смогли воплотить в жизнь гиганты-производители, стало уделом энтузиастов. В 1995 году частная фирма РИАТ из Набережных Челнов построила уникальный магистральный тягач КАМАЗ-54112М – правда, тоже в единственном экземпляре…

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А ведь подхвати идею на КАМАЗе, могло бы выйти здорово! Машина имела огромный спальный отсек и интересную планировку кабины. Выставочный грузовик неизменно «сворачивал шеи» на крупных выставках, но заказчиков на такие тягачи не нашлось – время было не то…

КАМАЗ-54112М
КАМАЗ-54112М

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Спустя несколько лет этот КАМАЗ-54112М стал техничкой в гоночной команде – именно тогда бампер с интегрированными круглыми фарами сменился на похожий, но с прямоугольными… В конце 2000-х машина оказалась у частного перевозчика из Томска, а затем следы уникального тягача затерялись на много лет.

КАМАЗ-54112М
КАМАЗ-54112М

И вот недавно Василий Муравьев под ником MuraveuVM опубликовал на Drive2.ru свежие фото КАМАЗа-призрака. Конечно, годы оставили на его мускулистом «теле» явственные следы, но Василий полон решимости восстановить машину до идеального состояния. Желаем ему удачи!

КАМАЗ-54112М
КАМАЗ-54112М

Источник: Все о грузовиках – Trucksplanet

Фото: MuraveuVM

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За РулемИннокентий Кишкурно
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