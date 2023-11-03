Новую Lada Vesta можно купить всего за 991 920 рублей

АВТОВАЗ: Granta, Niva и Vesta участвуют в программе льготного автокредитования

Все новые автомобили Lada, которые реализуют официальные дилеры, а также доступные на онлайн-витрине бренда, стали участниками обновленной госпрограммы поддержки спроса на автомобильном рынке, говорится в официальном сообщении АВТОВАЗа.

Обновленная Минпромторгом программа предусматривает право на льготный кредит при покупке нового автомобиля российской сборки для ряда категорий граждан.

Льгота распространяется на учителей, медработников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью (нововведение).

Базовая скидка на приобретение автомобиля в кредит составит 20% от рекомендованной розничной цены (для жителей Дальнего Востока – 25%).

РРЦ на Лады в рамках этой программы:

Granta – от 559 920 рублей

– от 559 920 рублей Niva Legend – от 663 920 рублей

– от 663 920 рублей Vesta – от 991 920 рублей.

Следует понимать, что даже при вычете из цены 25%, надо учесть стоимость кредита и обязательной при этом страховки.

О приобретении автомобилей Лада по госпрограмме подробнее можно узнать у официальных дилеров бренда.

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Источник, фото: АВТОВАЗ