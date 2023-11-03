Новую Lada Vesta можно купить всего за 991 920 рублей
Все новые автомобили Lada, которые реализуют официальные дилеры, а также доступные на онлайн-витрине бренда, стали участниками обновленной госпрограммы поддержки спроса на автомобильном рынке, говорится в официальном сообщении АВТОВАЗа.
Обновленная Минпромторгом программа предусматривает право на льготный кредит при покупке нового автомобиля российской сборки для ряда категорий граждан.
Льгота распространяется на учителей, медработников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью (нововведение).
Базовая скидка на приобретение автомобиля в кредит составит 20% от рекомендованной розничной цены (для жителей Дальнего Востока – 25%).
РРЦ на Лады в рамках этой программы:
- Granta – от 559 920 рублей
- Niva Legend – от 663 920 рублей
- Vesta – от 991 920 рублей.
Следует понимать, что даже при вычете из цены 25%, надо учесть стоимость кредита и обязательной при этом страховки.
О приобретении автомобилей Лада по госпрограмме подробнее можно узнать у официальных дилеров бренда.
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Источник, фото: АВТОВАЗ
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