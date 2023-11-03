Дисконт от «Москвича»: кроссовер подешевел в комплектации «Стандарт» на 100 тысяч рублей

На кроссовер Москвич 3 до конца ноября действует скидка в 100 тысяч рублей

Отечественный кроссовер Москвич 3 стал дешевле на 100 тысяч рублей. Цена одной из комплектаций первой и самой доступной модели возрожденного бренда «Москвич» в процентном соотношении снизилась на 4,4-4,5 пунктов. Эксперты «Автоновостей дня» выяснили это в ходе мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

Речь идет о базовой комплектации «Стандарт» модели Москвич 3, руководство марки позиционирует этот дисконт, как «единовременную и разовую скидку от розничной цены нового автомобиля». Действовать предложение будет в период с 1 по 30 ноября 2023 года включительно. При этом руководство завода оставляет за собой право менять сроки и условия программы.

Москвич 3

С учетом прямой выгоды цены на новые Москвич 3 выглядят следующим образом:

комплектация «Стандарт» с МКП – 2 120 000 рублей;

комплектация «Стандарт» с вариатором – 2 185 000 рублей.

Стоит отметить, что скидка не распространяется на кроссовер в старшей комплектации «Комфорт», он представлен только с вариатором. На него распространяются скидки за кредит и трейд-ин, которые, как и в случае с базовой версией «Стандарт», составляют 120 и 170 тысяч рублей соответственно.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Москвич