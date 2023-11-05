Не поверите, что нашли таможенники в автомобиле жительницы Читы
В автомобиле жительницы Читы на границе с Китаем, сотрудники таможни обнаружили более тысячи таблеток для похудения с запрещенным веществом.
Изъято 34 упаковки, в которых находилось 1224 капсулы. Таможенники нашли препараты «Стройная Я», «Волшебные бобы», «Мягкая капсула Жизнь похудения» и другие.
Экспертиза установила, что в препаратах содержится сильнодействующее вещество сибутрамин - почти 600 граммов.
Ранее жительница Читы находилась в туристической поездке в Китае. Там она познакомилась с гражданкой КНР, работницей аптеки. И приобрела у нее партию средств для похудения. Позднее женщине в Россию отправили заказ с препаратами. Она получила грузовое отправление, после этого ее автомобиль остановили.
Против автомобилистки возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих и отравляющих веществ. Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Справка
Сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения. Его используют в качестве основы лекарств от ожирения. Препарат запрещен к обороту и ввозу на территорию России. Имеет много побочных эффектов, в частотности, его нельзя применять пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
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Источник: ТАСС
Фото: пресс-службы Читинской таможни / Unsplash
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