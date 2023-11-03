#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Дептрансе напомнили о режиме работы платных парковок в праздничные выходные
В Дептрансе напомнили о режиме работы платных парковок в праздничные выходные
На всех улицах Москвы 4 и 6 ноября можно будет...
Subaru обнародовала в Сети тизер обновленного кроссовера следующего поколения
Subaru обнародовала в Сети тизер обновленного кроссовера следующего поколения
Японская Subaru рассекретила обновленную модель...
Воздух вместо «японок»: новые случаи торговли несуществующими авто
Воздух вместо «японок»: новые случаи торговли несуществующими авто
В Якутии поймали мошенников, бравших деньги за...

Специалист техцентра перечислил 5 признаков скорого выхода из строя «автомата»

Автоэксперт: рывки при переключении передач указывают на скорую поломку АКПП

Признаками скорой поломки автоматической коробки передач являются: рывки при включении передачи, запах гари от масла и непривычно высокие обороты двигателя являются основными признаками скорой поломки автоматической коробки передач. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился специалист одного из техцентров Сергей Шабунин.

«Основной признак – толчки при переключении передач. Их можно почувствовать даже, стоя на месте, когда вы переводите селектор в положение D и собираетесь ехать. О неисправности коробки свидетельствуют и запаздывания при переключении передач», — объяснил собеседник издания.
9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Не гниют и с классической АКП: 6 живучих иномарок за разумные деньги

Если двигатель во время движения автомобиля с определенной скоростью двигатель держит более высокие обороты, чем раньше, это тоже является одним из симптомов поломки в скором времени, подчеркивает Шабунин.

Запах гари на щупе для масла также свидетельствует о том, что коробка скоро может выйти из строя.

Некоторые специалисты обращают внимание еще на один признак. Речь идет о том, что, если машина сразу начинает движение при включении задней передачи и отпускании тормоза — значит автоматическая коробка передач исправна. Но если автомобиль стоит после отпускания тормоза, это верный признак низкого давления масла, резюмирует Шабунин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Gazeta.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0