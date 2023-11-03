Специалист техцентра перечислил 5 признаков скорого выхода из строя «автомата»
Признаками скорой поломки автоматической коробки передач являются: рывки при включении передачи, запах гари от масла и непривычно высокие обороты двигателя являются основными признаками скорой поломки автоматической коробки передач. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился специалист одного из техцентров Сергей Шабунин.
«Основной признак – толчки при переключении передач. Их можно почувствовать даже, стоя на месте, когда вы переводите селектор в положение D и собираетесь ехать. О неисправности коробки свидетельствуют и запаздывания при переключении передач», — объяснил собеседник издания.
Если двигатель во время движения автомобиля с определенной скоростью двигатель держит более высокие обороты, чем раньше, это тоже является одним из симптомов поломки в скором времени, подчеркивает Шабунин.
Запах гари на щупе для масла также свидетельствует о том, что коробка скоро может выйти из строя.
Некоторые специалисты обращают внимание еще на один признак. Речь идет о том, что, если машина сразу начинает движение при включении задней передачи и отпускании тормоза — значит автоматическая коробка передач исправна. Но если автомобиль стоит после отпускания тормоза, это верный признак низкого давления масла, резюмирует Шабунин.
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Источник: Gazeta.ru
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