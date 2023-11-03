Subaru обнародовала в Сети тизер обновленного кроссовера следующего поколения

Японская Subaru рассекретила обновленную модель перед премьерой на автосалоне

Японский автопроизводитель Subaru готовит для автосалона в Лос-Анджелесе полностью обновленный кроссовер следующего поколения.

Стоит отметить, что за последние месяцы Subaru выпустила серию дебютов. Что касается рестайлинговой новинки, концерн обнародовал пока только один снимок «совершенно нового, полностью переработанного автомобиля».

В линейке кроссоверов Subaru есть Crosstrek, Forester, Outback, Ascent и Solterra. Модели Crosstrek или Outback получили свое обновление в 2022 и 2020 годах, поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что на автосалоне 16 ноября будут показаны не они. Производство Solterra началось в прошлом году, поэтому эта модель тоже не рассматривается в качестве предстоящего дебюта.

Выпуск Forester и Ascent начался в 2019 году, и их возраст подходит для апгрейда. Стоит отметить, что Ascent ориентирован на американский рынок, поэтому Лос-Анджелес станет отличной локацией для его глобального дебюта. Хотя облицовка боковой части новинки на тизере больше похожа на нынешнюю пластиковую защиту Forester.

Следуя концепции электрификации бренд оснастил обновленный автомобиль гибридной трансмиссией, обе модели выпускаются с 4-цилиндровым двигателем Subaru. В Северной Америке двигатель Forester имеет объем 2,5 л, а двигатель Ascent — 2,4 л, но с турбонаддувом, благодаря которому он выжимает 260 «лошадей» в сравнении с 182 л.с. у Forester.

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Источник: Carsweek.ru

Фото: Subaru