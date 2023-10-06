В Сети появились снимки Subaru WRX TR 2024 года с массивным крылом в стиле STI
Журналисты австралийского издания Drive первыми обнаружили изображения Subaru WRX TR 2024 года выпуска. Автопроизводитель до последнего сохраняет интригу, подогревая интерес сообщениями, что у них запланировано что-то особенное для высокопроизводительного компактного автомобиля.
Официальные изображения-тизеры, опубликованные ранее, продемонстрировали набор отдельных колес, ковшеобразные сиденья и красные тормоза Brembo. В Drive уточнили, что размер колес составляет 19 дюймов и у автомобиля шины Bridgestone Potenza S007 размерностью 245/35 R19 Down Under.
Эти большие колеса будут окружать тормозные диски диаметром 340 мм спереди и диски диаметром 326 мм сзади. Они увеличены на 24 мм и 36 мм соответственно.
WRX TR оснащен механической коробкой передач, у машины массивное заднее антикрыло, придающее ей стиль STI. Такой аббревиатурой обозначают мощные спортивные модели марки Subaru. Как правило, у версий STI турбированные моторы, иная коробка передач, спойлеры, обвес и большие колесные диски с низкопрофильными шинами.
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Источник: Pnzdrive.ru
Фото: drive.com.au, Subaru
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