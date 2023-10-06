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В Сети появились снимки Subaru WRX TR 2024 года с массивным крылом в стиле STI

Зарубежные таблоиды растиражировали изображения крутейшего Subaru WRX TR

Журналисты австралийского издания Drive первыми обнаружили изображения Subaru WRX TR 2024 года выпуска. Автопроизводитель до последнего сохраняет интригу, подогревая интерес сообщениями, что у них запланировано что-то особенное для высокопроизводительного компактного автомобиля.

Subaru WRX TR
Subaru WRX TR
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Официальные изображения-тизеры, опубликованные ранее, продемонстрировали набор отдельных колес, ковшеобразные сиденья и красные тормоза Brembo. В Drive уточнили, что размер колес составляет 19 дюймов и у автомобиля шины Bridgestone Potenza S007 размерностью 245/35 R19 Down Under.

Эти большие колеса будут окружать тормозные диски диаметром 340 мм спереди и диски диаметром 326 мм сзади. Они увеличены на 24 мм и 36 мм соответственно.

Subaru WRX TR
Subaru WRX TR

WRX TR оснащен механической коробкой передач, у машины массивное заднее антикрыло, придающее ей стиль STI. Такой аббревиатурой обозначают мощные спортивные модели марки Subaru. Как правило, у версий STI турбированные моторы, иная коробка передач, спойлеры, обвес и большие колесные диски с низкопрофильными шинами.

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Источник: Pnzdrive.ru

Фото: drive.com.au, Subaru

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За РулемСветлана Тарасенко
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