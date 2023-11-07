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Fоrd Моdеl T
На продажу в России выставили 100-летний раритет - Fоrd Моdеl T
Для истинных ценителей: Fоrd Моdеl T 1922 года...
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На продажу в России выставили 100-летний раритет - Fоrd Моdеl T

Для истинных ценителей: Fоrd Моdеl T 1922 года выпуска продают за 17 млн рублей

В Самаре на продажу выставили уникальный автомобиль - легендарный Fоrd Моdеl T. За машину-эпоху, выпущенную в 1922 году, продавец просит 17 млн рублей. Находится автомобиль в Самарской области.

«B истории aвтомобилестpoeния не было и не будет бoлеe знaчимoгo автомoбиля, чeм этoт! Блaгодapя ему «встала на колёca» не тoлько Амeрика, нo и вecь цивилизованный миp, а сам автомобиль из дорогой игрушки для избранных превратился в универсальное и общедоступное средство передвижения», - охарактеризовал представленный экземпляр хозяин объявления.
Fоrd Моdеl T
Fоrd Моdеl T
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Лобовое стекло данного авто состоит из двух частей и крепится к деревянной перегородке между моторным отсеком и салоном. На нем также отсутствуют дворники.

Кроме того, водитель имеет в распоряжении деревянный руль диаметром 36 см и приборную панель со всего одним датчиком - амперметром. Еще одной интересной особенностью является расположение бензобака, который находится под сиденьем водителя, а топливо подается в карбюратор самотеком.

Fоrd Моdеl T
Fоrd Моdеl T
Fоrd Моdеl T
Fоrd Моdеl T

Источник. фото: Авито

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