Более половины всех автодилеров в России – китайские

Автостат: за год в РФ стало в 2 раза больше китайских дилеров

Аналитики посчитали количество дилерских центров в России – во второй половине октября 2023 года на территории страны насчитывается 3550 автодилеров. Это именно «официалы», то есть салоны, имеющие контракты с производителем на продажу и обслуживание автомобилей. За год количество таких салонов выросло на 13% – в октябре 2022-го их было 3141.

Уточняется, что рост в основном обусловлен приходом китайских брендов – если смотреть по количеству дилерских центров, бренды из Поднебесной увеличили свое присутствие более чем вдвое. Следствием этого стал следующий расклад: 56,3% всех официальных дилерских центров в России относится к брендам из КНР. Год назад было немногим более четверти, 26,4%.

Есть и другая точка роста – правда, не столь существенная: отечественные производители за тот же год нарастили долю дилеров с 13,6% до 15,4%. Остальные же участники рынка и вовсе сворачивают свои торговые сети. Доля европейских марок просела более чем в три раза. Японских – в два раза. Меньше других потеряли корейцы, с 12,7% до 8,7%.

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Источник: Автостат