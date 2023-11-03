АЕБ: рынок продаж новых автомобилей в РФ за 10 месяцев текущего года показал рост 38%

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует по итогам года 1 млн проданных авто

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на рынке России по итогам октября составили 110 150 штук. Такую статистику «Автоновостям дня» привел Комитет автопроизводителей АЕБ.

Но с учетом данных, в которых учтены продажи привезенных по альтернативным каналам новых автомобилей, продажи октября составляют 119 864 штуки, уточнили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса.

«Разница в цифрах объясняется дополнительным объемом продаж через альтернативные каналы. Рост продаж за январь-октябрь 2023 года составил 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уточнили в АЕБ.

Кроме того, в Ассоциации подчеркнули, что на текущий момент динамика развития рынка в 2023 году наглядно демонстрирует, что по итогам года он может достичь 1 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В этом случае рост по сравнению с прошлым годом составит на 45,6%.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов озвучил не такой позитивный прогноз, согласно подсчетам компании, в 2023 году в РФ может быть продано максимум 875 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам текущего года.

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Источник: Avtonovostidnya.ru