#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АЕБ: рынок продаж новых автомобилей в РФ за 10 месяцев текущего года показал рост 38%
АЕБ: рынок продаж новых автомобилей в РФ за 10 месяцев текущего года показал рост 38%
Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует по...
В Дептрансе напомнили о режиме работы платных парковок в праздничные выходные
В Дептрансе напомнили о режиме работы платных парковок в праздничные выходные
На всех улицах Москвы 4 и 6 ноября можно будет...
Subaru обнародовала в Сети тизер обновленного кроссовера следующего поколения
Subaru обнародовала в Сети тизер обновленного кроссовера следующего поколения
Японская Subaru рассекретила обновленную модель...

АЕБ: рынок продаж новых автомобилей в РФ за 10 месяцев текущего года показал рост 38%

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует по итогам года 1 млн проданных авто

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на рынке России по итогам октября составили 110 150 штук. Такую статистику «Автоновостям дня» привел Комитет автопроизводителей АЕБ.

Но с учетом данных, в которых учтены продажи привезенных по альтернативным каналам новых автомобилей, продажи октября составляют 119 864 штуки, уточнили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Не гниют и с классической АКП: 6 живучих иномарок за разумные деньги
«Разница в цифрах объясняется дополнительным объемом продаж через альтернативные каналы. Рост продаж за январь-октябрь 2023 года составил 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уточнили в АЕБ.

Кроме того, в Ассоциации подчеркнули, что на текущий момент динамика развития рынка в 2023 году наглядно демонстрирует, что по итогам года он может достичь 1 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В этом случае рост по сравнению с прошлым годом составит на 45,6%.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов озвучил не такой позитивный прогноз, согласно подсчетам компании, в 2023 году в РФ может быть продано максимум 875 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам текущего года.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Avtonovostidnya.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0