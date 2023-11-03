Флагманский кроссовер от Jaecoo с пяти- и семиместным салоном появится на рынке РФ в 2024 году

Jaecoo готовит для РФ сразу три новинки — флагманский кроссовер и два гибрида

Производитель из Китая Jaecoo (суббренд Chery) привезет на российский рынок в 2024 году три новых кроссовера. Корреспондент Autonews.ru узнал об этом от представителя марки.

В частности, в начале года на рынке РФ состоится дебют флагманского кроссовера J8, анонсированный ранее старт продаж до конца 2023 года перенесли. Премьера новинки состоялась на автосалоне в Шанхае нынешней весной. У автомобиля две версии – с пяти- и семиместным салоном, габаритами Jaecoo J8 идентичен с Chery Tiggo 9.

Jaecoo

Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 261 л.с., двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией или 8-диапазонным автоматом, передний или полный привод. Более полной информации о технических характеристиках модели на текущем этапе пока нет.

Второй новинкой в 2024 году от марки Jaecoo станет гибридная модификация кроссовера J8. У автомобиля бензиновый двигатель объемом 2 л и электромотор. Третьей новинкой на российском рынке будет гибридная модификация кроссовера J7. Под капотом у него турбированный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 л, мощностью 186 л.с. и 275 Н⋅м крутящего момента. Работает он в связке с 7-ступенчатым роботом, передний или полный привод. Цена на модель стартует от 2 999 900 руб. с учетом всех выгод.

Jaecoo

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Источник: Autonews.ru

Фото: Jaecoo