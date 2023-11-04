У Land Cruiser 300 и Tank 500 появился серьезный конкурент

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В Китае на тестах засняли прототип нового внедорожника BYD Leopard 8

Этот гибридный автомобиль будет оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, общая мощность которых составит впечатляющие 680 л. с. Несмотря на такую мощность, расход топлива останется в разумных пределах.

BYD Leopard 8
BYD Leopard 8

Прототип BYD Leopard 8 был заснят на дорогах Китая, и, хотя кузовные панели были прикрыты камуфляжной пленкой, можно предположить, что длина автомобиля будет превышать 5 метров, основываясь на форме остекления и пропорциях кузова. Хотя точных данных о габаритах пока нет, можно ожидать, что новый внедорожник будет иметь внушительные размеры.

BYD Leopard 8
BYD Leopard 8
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Кроме того, BYD Leopard 8 будет обладать богатым оснащением. Даже у младшей модели, Leopard 5, есть три обычных экрана, один 50-дюймовый проекционный экран, 11 подушек безопасности и акустика Devialet. Следовательно, можно предположить, что более премиальная модель Leopard 8 будет оборудована еще лучше.

Официальная премьера BYD Leopard 8 запланирована на 2024 год, и пока нет информации о цене.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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