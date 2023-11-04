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Скрыться с места ДТП на попутке пытался житель Удмуртии
Скрыться с места ДТП на попутке пытался житель Удмуртии
По информации, полученной от МВД, инцидент...

Скрыться с места ДТП на попутке пытался житель Удмуртии

По информации, полученной от МВД, инцидент произошел в городе Сарапуле

Свидетель случившегося обратился в полицию, рассказав, что водитель задним ходом врезался в железные ворота и, оставив автомобиль открытым, попытался скрыться. Сотрудники ДПС быстро выяснили внешность водителя и отправились на место происшествия.

На обочине дороги они заметили мужчину, соответствующего описанию, который стоял и пытался остановить попутный транспорт. Задержанным оказался 37-летний житель Дебесского района. Оказалось, что он не имел водительских прав, а угнанное им авто не принадлежало ему.

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В ходе допроса мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и обнаружил открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Испугавшись ответственности, он решил скрыться после аварии. Алкотестер подтвердил его пьяное состояние.

Полицейские составили четыре административных протокола и возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ. Несмотря на это, нарушителя отпустили под подписку о невыезде.

Источник, фото: МВД Медиа

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