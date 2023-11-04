Готов к любым условиям: новый Land Rover Defender SVX 2024

Появились новые шпионские фотографии активных испытаний внедорожника

Первое, что бросается в глаза, это наличие желтых габаритных огней, требуемых в Соединенных Штатах для автомобилей шириной не менее 80 дюймов. Это говорит о том, что Defender SVX будет намного шире стандартного.

Land Rover Defender SVX 2024

Кроме того, новые фотографии показывают расширенные крылья, которые придают автомобилю более мощный и агрессивный вид. Шины BF Goodrich Traill Terrain и модернизированная подвеска в более широких колесных нишах говорят о том, что этот автомобиль будет готов к любым дорожным условиям.

Land Rover Defender SVX 2024

Однако на данный момент передняя часть автомобиля остается скрытой под камуфляжем, поэтому изменения зафиксировать невозможно.

Согласно слухам, под капотом Defender SVX будет установлен 4,4-литровый V8 двигатель производства BMW с двойным турбонаддувом мощностью более 600 л. с.

Land Rover Defender SVX 2024 Land Rover Defender SVX 2024

Официальный анонс нового Land Rover Defender SVX ожидается в первом квартале 2024 года.

Источник, фото: Motor1