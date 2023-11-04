Готов к любым условиям: новый Land Rover Defender SVX 2024
Первое, что бросается в глаза, это наличие желтых габаритных огней, требуемых в Соединенных Штатах для автомобилей шириной не менее 80 дюймов. Это говорит о том, что Defender SVX будет намного шире стандартного.
Кроме того, новые фотографии показывают расширенные крылья, которые придают автомобилю более мощный и агрессивный вид. Шины BF Goodrich Traill Terrain и модернизированная подвеска в более широких колесных нишах говорят о том, что этот автомобиль будет готов к любым дорожным условиям.
Однако на данный момент передняя часть автомобиля остается скрытой под камуфляжем, поэтому изменения зафиксировать невозможно.
Согласно слухам, под капотом Defender SVX будет установлен 4,4-литровый V8 двигатель производства BMW с двойным турбонаддувом мощностью более 600 л. с.
Официальный анонс нового Land Rover Defender SVX ожидается в первом квартале 2024 года.
Источник, фото: Motor1
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Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.