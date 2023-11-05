Бестселлер Hyundai Creta снова продают в России
Hyundai ix25 можно приобрести за 2 430 000 рублей. Продавец утверждает, что ix25 находится в состоянии, близком к новому, не смотря на пробег в 8 тысяч километров. Пробега по территории России не зарегистрировано.
Габариты переднеприводного автомобиля составляют 4300 х 1790 х 1635 мм, а колесная база равна 2610 мм. Под капотом 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. со 144 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с бесступенчатым вариатором.
В салоне ix25 установлен вертикальный планшет, который управляет множеством функций. Кроме того, автомобиль оснащен панорамной крышей, бесключевым доступом, круиз-контролем, системой Autohold и камерами заднего вида. Эти функции обеспечивают дополнительный комфорт и безопасность во время вождения.
Hyundai ix25 представляет собой недорогой вариант кроссовера с привлекательными характеристиками и современным дизайном.
Источник: Российская газета
Фото: autohome.com.cn
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Отзывы о Hyundai Creta (12)
Качество, удобство, комфорт.
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))