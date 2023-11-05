Бестселлер Hyundai Creta снова продают в России

Кроссовер Hyundai ix25, являющийся разновидностью Creta, теперь доступен в РФ

Hyundai ix25 можно приобрести за 2 430 000 рублей. Продавец утверждает, что ix25 находится в состоянии, близком к новому, не смотря на пробег в 8 тысяч километров. Пробега по территории России не зарегистрировано.

Hyundai ix25

Габариты переднеприводного автомобиля составляют 4300 х 1790 х 1635 мм, а колесная база равна 2610 мм. Под капотом 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. со 144 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с бесступенчатым вариатором.

В салоне ix25 установлен вертикальный планшет, который управляет множеством функций. Кроме того, автомобиль оснащен панорамной крышей, бесключевым доступом, круиз-контролем, системой Autohold и камерами заднего вида. Эти функции обеспечивают дополнительный комфорт и безопасность во время вождения.

Hyundai ix25 представляет собой недорогой вариант кроссовера с привлекательными характеристиками и современным дизайном.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn