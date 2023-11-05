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Самый необычный Lexus LX: с маркизой и сундуком «за спиной»

Для любителей серфинга создан роскошный внедорожник Lexus LX 600 Premium

Этот эксклюзивный внедорожник вдохновлен типичными кемперами. Он оснащен выдвижным тентом, который создает комфортную обстановку для отдыха и защищает от солнца или непогоды.

Lexus LX 600 Premium
Lexus LX 600 Premium

Но самая удивительная особенность этого автомобиля – наружный сундук, в котором содержится настоящий скарб для любителей серфинга. В сундуке находятся полезные предметы, необходимые для комфортного времяпрепровождения на природе.

Lexus LX 600 Premium
Lexus LX 600 Premium
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Lexus представил новый LX 600

Lexus LX 600 Premium выкрашен в броский цвете аквамарин, также он примерил стильные 18-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной Toyo Open Country A/T.

Стоимость LX 600 Premium начинается от 100 тысяч долларов.

Lexus LX 600 Premium
Lexus LX 600 Premium

Источник: Motor1

Фото: Lexus

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За РулемЛежнин Роман
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