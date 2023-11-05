Самый необычный Lexus LX: с маркизой и сундуком «за спиной»
Для любителей серфинга создан роскошный внедорожник Lexus LX 600 Premium
Этот эксклюзивный внедорожник вдохновлен типичными кемперами. Он оснащен выдвижным тентом, который создает комфортную обстановку для отдыха и защищает от солнца или непогоды.
Lexus LX 600 Premium
Но самая удивительная особенность этого автомобиля – наружный сундук, в котором содержится настоящий скарб для любителей серфинга. В сундуке находятся полезные предметы, необходимые для комфортного времяпрепровождения на природе.
Lexus LX 600 Premium
Lexus LX 600 Premium выкрашен в броский цвете аквамарин, также он примерил стильные 18-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной Toyo Open Country A/T.
Стоимость LX 600 Premium начинается от 100 тысяч долларов.
Lexus LX 600 Premium
Lexus LX 600 Premium
Источник: Motor1
Фото: Lexus
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