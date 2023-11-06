Skoda Superb 2024 лишилась своей главной особенности
Поклонники марки помнят, что второе поколение Skoda Superb было уникальным благодаря системе TwinDoor. Она предлагала возможность открывать отдельно багажник или всю заднюю панель со стеклом. Многие ожидали, что эта функция будет присутствовать и в новом поколении, но, к сожалению, она не была включена ни в третьем, ни в четвёртом поколении.
Официальный сайт Skoda предоставил интервью с Зденеком Цибулкой, дизайнером экстерьера Skoda, который пояснил причины отказа от функции TwinDoor. Он отметил, что это решение было связано с конструкцией задних стоек и всей задней части автомобиля. В процессе разработки пришлось также учесть расположение номерного знака, который в итоге был перенесён в задний бампер, что стало необычным, но визуально помогло дизайну Skoda Superb.
Несмотря на отсутствие функции TwinDoor, новая Skoda Superb 2024 обещает множество других улучшений.
Одной из ключевых особенностей новой модели является улучшенная система безопасности. Кроме того, новая Skoda Superb предлагает более эффективные двигатели, обеспечивающие высокую экономичность и мощность.
Источник: Motor1
Фото: Skoda
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