Skoda Superb 2024 лишилась своей главной особенности

Новая Skoda Superb 2024 не получила легендарную заднюю дверь компоновки TwinDoor

Поклонники марки помнят, что второе поколение Skoda Superb было уникальным благодаря системе TwinDoor. Она предлагала возможность открывать отдельно багажник или всю заднюю панель со стеклом. Многие ожидали, что эта функция будет присутствовать и в новом поколении, но, к сожалению, она не была включена ни в третьем, ни в четвёртом поколении.

Skoda Superb

Официальный сайт Skoda предоставил интервью с Зденеком Цибулкой, дизайнером экстерьера Skoda, который пояснил причины отказа от функции TwinDoor. Он отметил, что это решение было связано с конструкцией задних стоек и всей задней части автомобиля. В процессе разработки пришлось также учесть расположение номерного знака, который в итоге был перенесён в задний бампер, что стало необычным, но визуально помогло дизайну Skoda Superb.

Skoda Superb 2024

Несмотря на отсутствие функции TwinDoor, новая Skoda Superb 2024 обещает множество других улучшений.

Одной из ключевых особенностей новой модели является улучшенная система безопасности. Кроме того, новая Skoda Superb предлагает более эффективные двигатели, обеспечивающие высокую экономичность и мощность.

Источник: Motor1

Фото: Skoda