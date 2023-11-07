Москвичи получили возможность приоритетной парковки возле дома на еще 21 участке улиц

С 7 ноября в Москве изменились тарифы на 3,5% улиц с платными парковками

В Москве с сегодняшнего дня на некоторых участках улиц изменились тарифы на парковку. На семи улицах цена была снижена. Речь о районах Пресненском, Замоскворечье и Марьиной Роще. Подробнее об этом здесь.

Там, где загрузка платных парковок достигала 90–100%, то есть почти все время места были заняты, установлены новые тарифы. При этом действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 руб. в час — осталась прежней.

Комментарии экспертов

Андрей Борисов, Центр исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ – урбанист:

«Изменение тарифов на парковку – это необходимая мера, которая позволяет обеспечивать равномерное заполнение мест по всему городу. Там, где парковки постоянно пустуют, нужно снижать тарифы, а там, где загрузка максимальная – повышать. Это поможет перенаправить потоки автомобилей, что, в свою очередь, снизит количество заторов, а также число нарушений правил парковки.

На первый взгляд такая мера может считаться непопулярной, однако с точки зрения нас всех, как жителей города, и, в частности, как автомобилистов – подобные корректировки позволят ускорить процедуру поиска парковочного места».

Кроме того, на 21 участке улиц Москвы введена платная парковка. Для местных жителей она осталась бесплатной, нужно просто оформить резидентное разрешение. Нововведение согласовано с муниципальными депутатами.

Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.Нет»:

«Точечное добавление новых адресов в зону платной парковки – это обычная практика для всех мегаполисов. Город растет, число жителей и автомобилей постоянно увеличивается, появляются новые объекты притяжения у водителей – поэтому, чтобы парковочное пространство заполнялось эффективно, его использование нужно регулировать.

Для местных автомобилистов парковки по-прежнему оплачивать не нужно благодаря парковочному разрешению, зато платные места будут освобождаться быстрее, чем бесплатные».

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Источник: Дептранс Москвы

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС, rosacademtrans.ru.