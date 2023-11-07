Минтранс намерен ужесточить правила установки дорожных камер

«МВС груп»: новые нормы Минтранса установки дорожных камер противоречат закону

Минтранс подготовил проект новых требований к дорожным камерам, речь идет о том, что будет запрещена установка комплексов, фиксирующих одни и те же нарушения, чаще чем один раз в километр, если речь идет о населенном пункте. Кроме того, регионы обяжут предупреждать ГИБДД о включении нового комплекса минимум за 20 дней, при этом передвижные камеры должны обозначаться на трассах новыми информационными щитами. Эксперты в комментарии «Коммерсанту» подвергли нововведение критике.

Закон, ужесточающий правила применения дорожных камер, вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Он содержит закрытый перечень мест для установки комплексов («выделенки», зоны ремонта, аварийно-опасные участки и т. д.), предусматривает обязательное согласование мест дислокации с ГИБДД, правила отключения камер и т. д. Технический регламент будет прописан в отдельном постановлении Правительства РФ, в настоящее время готовый проект проходит внутриведомственное согласование.

Представители ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) убеждены, что проект требует доработки. Основной претензией является требование установки камер только в тех местах, где уже есть очаг аварийности (три и более ДТП за год).

В ассоциации настаивают на сохранении возможности ставить камеры в том числе в местах, где есть признаки возникновения такого очага — например, единичные аварии с пострадавшими или большое число однотипных нарушений. В «МВС груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации) назвали «неопределенной» норму, ограничивающую допустимое расстояние между камерами. Представители компании заявляют, что такое правило противоречит закону и может спровоцировать рост числа ДТП, а установленный законом 20-дневный срок передачи информации назвали «избыточным и необоснованным». Норма не позволит оперативно отреагировать на возникшие очаги аварийности, так как на установку передвижных комплексов требуется, в среднем, до пяти дней, подчеркивают в МВС.

По мнению эксперта по системам фотовидеофиксации Григория Шухмана, установка информационных щитов в качестве меры профилактики является неплохой идеей, но большой щит может сдуть с обочины на проезжую часть. К тому же Шухман выразил сомнение в том, что московские власти смогут выполнить требование о минимальной дистанции в 1 км между камерами.

«Особенно высокая плотность камер — в городе на выделенках, нельзя исключать, что мэрия Москвы на этапе проекта попытается пролоббировать сокращение этого расстояния, условно, до 300 метров», — предположил эксперт.

Напомним, основной частью «реформы камер должны стать также поправки к КоАП, в котором появится норма, запрещающая выносить штрафы с камер, установленных (или применяемых) в нарушение правил или обозначенных не по правилам. Инициаторами законопроекта стали сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова. Документ был принят в первом чтении еще в декабре 2021 года, но до настоящего момента находится без движения.

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Источник: Kommersant.ru

Фото: АГН "Москва"