Эксперт дал советы, как правильно покупать и осматривать подержанный автомобиль
Покупка подержанного автомобиля – это практически всегда лотерея. Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник советует в первую очередь «пробить» историю автомобиля через онлайн-сервисы. Зная обо всех ее недостатках, можно будет использовать это при дальнейшем торге, если выбор остановится на этой машине.
А вот заранее сбивать цену в разговоре по телефону эксперт не советует: при «живой» оценке можно выгадать гораздо больше.
Поводом для торга также может стать внешний вид салона автомобиля. Нередко потертости на сиденьях, руле и рукоятке трансмиссии, ржавчина и мутные стекла фар свидетельствуют о скрученном пробеге.
Также Солодовник рекомендует не осматривать грязное авто, особенно в темное время суток. Повреждения кузова в такой ситуации вряд ли удастся разглядеть, пояснил эксперт.
Он советует покупать подержанный автомобиль у тех, кто уже имеет хорошую репутацию, дает гарантии и несет ответственность за нее.
«У большинства российских дилеров все авто проходят предпродажную юридическую и техническую проверку, поэтому риск купить кота в мешке минимален», — заключил Солодовник.
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Источник: Lenta.ru
Фото: Depositphotos
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