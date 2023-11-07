В ГИБДД рассказали, за что могут оштрафовать водителя на «механике»

В некоторых случаях водители не имеют права управлять автомобилем с МКП

В некоторых случаях, даже имея права, водителю запрещено управлять автомобилем с механической коробкой передач. Причина заключается в различиях между обучением на автомобилях с автоматической и механической трансмиссией.

Многие начинающие водители выбирают автошколы, где обучение проходит на автомобилях с автоматом, учиться и сдавать экзамены на таких авто проще.

Однако после получения водительского удостоверения с отметкой «АТ» (автоматическая трансмиссия) они могут столкнуться с проблемой, если решат водить машину с механической коробкой передач – например, в каршеринге.

Управление автомобилем с механикой, имея удостоверение с отметкой «АТ», влечет риск получения штрафа в соответствии с КоАП.

Его размер может варьироваться от 5000 до 15 000 рублей.

Важно помнить, что управление различными типами коробок передач требует соответствующего обучения и водительского опыта, и владельцам водительских удостоверений с отметкой «АТ» нужно быть внимательными при выборе автомобиля. Права без такой отметки считаются универсальными: с ними можно управлять автомобилем с любой коробкой передач.

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Источник: njcar.ru

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС