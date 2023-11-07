Нижегородское правительство объявило тендер на закупку 7 компактных кроссоверов Москвич 3
Власти Нижнего Новгорода закупят для чиновников партию отечественных автомобилей Москвич 3. На эти цели из бюджета региона планируется потрать примерно 17 млн рублей.
Заказчик в лице госучреждения «Автобаза управления делами Правительства Нижегородской области» планирует приобрести семь кроссоверов Москвич 3 или схожих ему моделей. Обязательным условием контракта является соответствие всем заявленным характеристикам тендера.
В частности, мощность двигателя должна быть 100–150 лошадиных си, в салоне иметься мультимедийная система с 6 динамиками. Тонированные задние стекла, наличие системы запуска без ключа и разъемы USB. На один кроссовер примерно потратят по 2,5 млн рублей.
У нижегородского правительства кроме выделенных «средств бюджетных учреждений на 2023 год» есть также и разрешение Минпромторга РФ на закупку автомобилей. Прием заявок от участников тендера завершится 14 ноября.
Ранее завод «Москвич» производил автомобили Renault и Nissan, но после ухода брендов с российского рынка на освободившихся цехах наладили выпуск моделей Москвич 3, это копия кроссовера JAC JS4, сборки которого проходили в Казахстане. Некоторое время автомобиль был доступен на российском рынке под родным брендом.
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Источник: nn.ru
Фото: Москвич
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